بطلا المصرية للاتصالات فاطمة عمر ومحمد صبحي يقتنصان الميداليتين الرابعة والخامسة لمصر في بارالمبياد طوكيو

استطاع لاعبا المصرية للاتصالات، فاطمة عمر ومحمد صبحي أن يضيفا ميداليتين جديدتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في منافسات رفع الأثقال، حيث توجت فاطمة عمر بفضية منافسات السيدات وزن 67 كجم، وتوج اللاعب محمد صبحي ببرونزية منافسات الرجال وزن 80 كجم، ليرتفع رصيد البعثة المصرية إلى 5 ميداليات.

وكان بطلا المصرية للاتصالات شريف عثمان وريحاب رضوان، قد حصلا لمصر على أول ميداليتين في بارالمبياد طوكيو حيث حصد شريف عثمان فضية رفع الأثقال وزن 59 كجم، وحصدت اللاعبة ريحاب رضوان الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 50 كجم.

وبهذا الإنجاز تكون أسطورة رفع الأثقال فاطمة عمر، والمصنفة من قبل الاتحاد الدولي لرفع الاثقال كأعظم رياضية في تاريخ رفع الأثقال البارالمبي الدولي، قد حصدت الميدالية البارالمبية السادسة في تاريخها، بعد أن حصدت من قبل 5 ميداليات بارالمبية من 5 مشاركات أوليمبية.