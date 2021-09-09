وداعا رجل الخير.. معلومات عن رجل الأعمال محمود العربي وأهم إنجازاته

الحاج محمود العربي، رجل الأعمال المصري، ورئيس مجلس إدارة العربى جروب، واحدا من كبار رجال التجارة والصناعة والاقتصاد في مصر، استطاع أن يؤسس قلعة صناعية «مجموعة العربي»، التي تعد إحدى كبرى الشركات الصناعية المتخصصة في إنتاج واستيراد الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية في مصر والشرق الأوسط.

شهبندر تجار مصر

لٌقب رجل الأعمال المصري محمود العربي، بشهبندر تجار مصر، حيث قضى نحو 16 عاما رئيسا لغرفة التجارة والاتحاد العام للغرف التجارية في الفترة من عام 1988 حتى 2004، وكانت رئاسته للغرف التجارية بالقاهرة، وسعى رجل الأعمال محمود العربي، للانضمام لغرفة تجارة القاهرة كعضو فى شعبة الخردوات والأدوات المكتبية ولعب الأطفال.

نشأة رجل الأعمال الراحل محمود العربي

ولد العربي عام 1932، في أسرة ريفية فقيرة بقرية «أبو رقبة» بمركز «أشمون» في محافظة المنوفية، توفى والده وهو في سن صغيرة، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، وعمره لم يتجاوز العاشرة، وفى عام 1954 التحق بالخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات، حسبما ورد في كتاب له بعنوان «سر حياتي».

كانت أسرت الراحل فقيرة، لم تكن تمتلك أي أملاك من الأراضي، وكل ما استطاعت فعله أن تلحقه بـ«كتاب القرية» عندما بلغ من العمر 3 سنوات، وبدأ في حفظ القرآن، ما ساعده على بناء سمعة طيبة، اشتهر بها في جميع مراحل حياته.

بدايته في التجارة والصناعة

كانت بدايته التجارية في سن صغيرة، وذلك بالتعاون مع أخيه الأكبر، الذي كان يعمل بالقاهرة، كانت تجارة العربي تقوم أساسًا على الأدوات المكتبية والمدرسية، لكن الحكومة قررت في الستينيات صرف المستلزمات المدرسية للتلاميذ بالمجان، فاتجه بعدها إلى التجارة بالأجهزة الكهربائية والمنزلية، خاصة أجهزة التليفزيون والراديو والكاسيت.

يقول محمود العربي: «كنت أوفر مبلغ 30 أو40 قرشا سنويا أعطيها لأخي، لكي يأتي لي ببضاعة من القاهرة قبل عيد الفطر، وكانت هذه البضاعة، عبارة عن ألعاب نارية وبالونات، كنت أفترشها على "المصطبة" أمام منزلنا لأبيعها لأقراني، وأكسب فيها نحو 15 قرشا».

زيارة اليابان

زار رجل الأعمال محمود العربي في عام 1975 اليابان، متفقدا مصانع الشركة التي حصل على توكيلها، وطلب من المسئولين بالشركة، إنشاء مصنع لتصنيع الأجهزة الكهربائية في مصر، وفي عام 1980، انتخب العربي عضوا بمجلس إدارة «غرفة القاهرة»، واختير أمينا للصندوق، ثم رئيسا لـ«اتحاد الغرف التجارية».

رجل الخير

مع إطلاقه أول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة في مصر، ساهم ذلك في خلق نحو 40 ألف فرصة عمل، وكان يسعى إلى فعل الخير والعديد من الأعمال الخيرية الكبرى في كل أنحاء الجمهورية.

الوفاة

وأعلنت مجموعة «العربي» الخميس 9 سبتمبر، وفاة رجل الأعمال محمود العربي، عن عمر ناهز 89 عاما.