«مستقبل وطن» يفتتح أكبر مركز عيادات متخصصة بالقليوبية

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، مساء اليوم السبت، مجمع عيادات حزب «مستقبل وطن» الطبية التخصصية بمحافظة القليوبية، ويتضمن المركز العديد من العيادات الطبية في مختلف التخصصات.

ويشمل مجمع العيادات، الذي افتتحه الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، 15 عيادة طبية، في عدد من التخصصات الهامة وهي (باطنة - جراحة عامة - مسالك بولية- جلدية - مخ وأعصاب - قلب) حيث يقدم المركز الكشف الكامل للمواطنين بالمجان.

مركز متخصص في الأشعة السينية

كما يشمل المجمع، الذي افتتحه الحزب بمحافظة القليوبية، مركزًا متخصصا في الأشعة السينية وإشاعة إيكو للقلب، وأشعة تلفزيون للجهاز الهضمي وأمراض النساء، بجانب مركز عيادة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية، ووحدة مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية متخصصة في جميع فحوصات العيون، ويستهدف مجمع العيادات خدمة أهالي محافظة القليوبية والدلتا، حيث يقع مقره بميدان المؤسسة -الطريق السريع - شبرا الخيمة.

4 عيادات طبية جديدة

كما افتتح المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، زعيم الأغلبية البرلمانية، 4 عيادات طبية جديدة، ولكن هي من نوع العيادات المتنقلة ليصل إجمالي العيادات المتنقلة إلى 8 عيادات، وهو أكبر حملة طبية في محافظة القليوبية، وتستهدف الكشف على 100 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجًا خلال 60 يومًا.

حضر حفل الافتتاح عدد من نواب حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب، والنائب عاطف ناصر أمين الحزب بالقليوبية، والنائبين محمد سليم وأحمد بدوي أعضاء الأمانة المركزية، الذين حرصوا على الاحتفال بهذا الافتتاح الكبير لحزب مستقبل وطن في محافظة القليوبية.