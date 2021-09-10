مستقبل وطن بكفر الشيخ يخاطب التعليم لحل مشكلة عجز المدرسين في القرى

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ استقبال المواطنين، من أبناء المحافظة، للقاء نواب الحزب بالمقر الرئيسي بمدينة كفرالشيخ، لتقديم الطلبات والشكاوى الخاصة للنواب، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقى النائب يونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الخميس، عددا كبيرا من الطلبات والشكاوي المتنوعة من أبناء المحافظة بحضور الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

برلماني: نبحث الشكاوى تخفيفا عن المواطنين

وقال النائب يونس عبدالرازق عضو مجلس النواب، إن الشكاوى تضمنت طلبات ندب ونقل، وشكاوى خاصة بالتربية والتعليم، وسد العجز فى المدرسين وفرش مساجد وغيرها من الطلبات والشكاوى العامة والخاصة.

وأشار «عبدالرازق»، إلى أنه تم التواصل مع المسئولين المعنيين فى الحال بخصوص الطلبات التى تسلمها الحزب، وتم وضع حلول آنية لمعظمها ومن أهمها مشكلة سد العجز فى المدرسين بمدارس بعض من القرى، حيث تم التواصل مع مسئولي مديرية التربية والتعليم الذين أكدوا على الانتهاء من سد العجز فى تلك المدارس خلال 10 أيام، وقبل بدء العام الدراسي.

من جانبه أوضح المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم، أن من بين الطلبات التى قدمت للحزب، طلب لولي أمر طفلة كانت تحتاج عملية جراحية سريعة (قلب مفتوح) لخطورة تأخير الحالة، وقام الدكتور على أبوشوشة بالتواصل مع المستشفى الجامعي حيث تم الاستجابة للطلب والاتفاق على إجراء العملية الجراحية فى أسرع وقت ممكن، بعد إجراء الفحوصات اللازمة للطفلة، وتجهيزها لإجراء الجراحة.

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، وفى إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.