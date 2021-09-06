مستقبل وطن يواصل دعم «أنتِ عظيمة» و«مصر بلا أمية» في المحافظات

واصلت أمانات حزب مستقبل وطن بالمحافظات، دعمها لمبادرتي أنتِ عظيمة، ومصر بلا أمية، لتلبية احتياجات المواطنين، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف النائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالأمانة المركزية.

مبادرة أنتِ عظيمة

وكثفّت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، جهودها دعمًا لمبادرة «أنتِ عظيمة» التي أطلقها الحزب، كما واصلت أمانة الحزب بإمبابة في الجيزة دعم مبادرات حملة «مصر بلا أُمية» التي أطلقها الحزب بعمل فصول محو الأمية التي نفذتها الأمانة.

وقال سيد درويش، أمين حزب مستقبل وطن بإمبابة، إن الأمانة تضع على كاهلها العمل على توفير كل سبل التعليم وإتاحة الفرص للحصول على شهادات محو الأمية، بجهود أمانة المرأة بوحدة المنيرة الشرقية وبالتعاون مع هيئة تعليم الكبار في إنشاء فصول محو الأمية والتي تأتى كدور أساسي للحزب نحو أهالي إمبابة من الرجال والسيدات لمساعدتهم على التعلم وتأهيلهم للعمل.

مبادرة مصر بلا أمية

ويستهدف حزب مستقبل وطن، من مبادرة مصر بلا أمية، الوصول إلى أعلى نسبة في محو الأمية بالمحافظات، ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرات «حياة كريمة» و«أنتِ عظيمة».