«دراجة وأجهزة».. مستقبل وطن يقدم هدية الرئيس للطفل المخطوف بأسيوط

قدم وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي -عبارة عن دراجة- للطفل أمير، وأجهزة كهربائية منزلية كاملة إلى أسرته، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، مثل النائب أحمد حسين جودة، والنائب أحمد الشناوي، وعدد من أمناء الأمانات النوعية وهيئة مكتب أمانة مركز ساحل سليم برئاسة عمرو جمال، مساء أمس.

مستقبل وطن يقدم هدية الرئيس

جاءت هدية الرئيس التي قدمها حزب مستقبل وطن، وذلك عقب تحرير الطفل المخطوف من أيدي تشكيل عصابي مسلح خطفه قبل يومين، وعودته سالما إلى أحضان أسرته بمنزلهم بقرية الشامية بمركز ساحل سليم.

وأكد المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، حرص الرئيس ومشاركته الأفراح مع أسرة الطفل «أمير»، بمناسبة رجوعه سالما إلى أحضان والديه وأسرته وأهل قريته.

تحرير الطفل

وقال عمر، في بيان، إن هدية الرئيس لفتة طيبة، حيث اعتاد عليها المواطنين، بأن يشاركهم الرئيس كل لحظاتهم، ودائما يكون على دراية كاملة بكل ما يحيط بأبناء شعبه، ويتابعهم في لحظاتهم المختلفة.

وتقدم المهندس ياسر عمر، بالشكر لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، لليقظة والحرفية التي تعامل بها رجال الشرطة مع الواقعة، وتمكنهم من ضبط الجناة في أسرع وقت، كما تقدم بالشكر للواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط وقطاع الأمن الوطنى والأمن العام، مؤكدا أنهم عيون مصر الساهرة على شعب مصر وسيظلوا هم حماة وطنهم وشعبهم من أيدى المخربين والخارجين عن القانون.

وكانت قوات أمن أسيوط، نجحت فى تحرير الطفل أمير نادي عزت من خاطفيه صباح أمس، وعاد لأهله بعد القبض على المتهمين ومصرع أحدهم.