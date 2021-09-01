وزير البترول يتفقد أعمال محطات تموين «شيل أوت» في القاهرة الجديدة

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، عددا من محطات الوقود وأعمال الإنشاءات الجارية في محطات تموين السيارات بالغاز التابعة لشيل أوت، شملت محطات ماكسيم ومدينتى ومحور سعد الشاذلي وكايرو فستيفال بالقاهرة الجديدة.

وأكد «الملا» خلال الجولة، أن وزارة البترول تنفذ خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إطار خطة للانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز كوقود في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى 1000 على مستوى الجمهورية.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس أحمد محمود، نائب رئيس إيجاس للتخطيط والمشروعات، والمهندس سيد حسين، مساعد نائب رئيس إيجاس لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.