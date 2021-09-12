بورصة الدواجن اليوم الأحد 12-9-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن استقرارًا في القيمة السعرية منذ قرابة الشهر، وبذلك تثبت الأسعار عند نفس السعر دون أي تغيرات تذكر على الأسعار، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، واستمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، تستعرض «الوطن» بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الحالي، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

واستقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، عند سعر تراوح بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، فيما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصل إلى نحو 41 جنيهًا اليوم الأحد، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، لتستقر بذلك هذه الأسعار عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها، اليوم الأحد في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من البط، وصل اليوم، إلى 37 جنيهًا.

- وشهد سعر الكيلو جرام من الدبابيس استقرارًا اليوم عند 39.5 جنيه.

- فيما وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، إلى نحو 55 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الأحد نحو 36 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم إلى نحو 29 جنيهًا.

- وبلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.