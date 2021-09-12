محام: فيديو فيفي عبده «خدش للحياء العام».. وعقوبته الحبس حتى 3 سنوات

قال المحامي سامح راغب، إن عقوبة فيفي عبده، حال تقديمها للمحاكمة بسبب الفيديو الخاص بها وهي تؤدي حركات راقصة مرتدية «بشكير» هي الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وأضاف راغب في تصريح لـ«الوطن»، أن الفعل يُعد خدشا للحياء العام.

بلاغ للنائب العام

وتقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، السبت، ببلاغ للنائب العام ضد فيفي عبده، بعد ظهورها وهي ترتدي «بشكيرا» وتؤدي حركات راقصة، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، وحمل البلاغ رقم 97696 لسنة 2021.

لابسة بشكير

وقال فرحات في بلاغه: «ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد إنستجرام، مقطع فديو للراقصة فيفي عبده، تبين أنها نشرته عبر حسابها المطلق للتداول، وهي ترقص وهي ترتدي فوطة حمام (بشكير)، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن المقطع يتنافى مع الآداب العامة ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري».

وأضاف : «ويُعد ما قدمته جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، وكذلك نص المادة 26».. وطلب في ختام بلاغه، فحص البلاغ المقدم منه، وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة.

هجوم في التعليقات

وتعرضت الراقصة الاستعراضية، لهجوم شديد بسبب الفيديو الذي نشرته عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مرتدية «بشكيرا» وترقص على أنغام إحدى أغاني الفنان مدحت صالح، وعلّقت على الفيديو بقولها: «يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسة أمواه».

وعلّق العشرات على فيديو رقص فيفي بالبشكير، وكانت من بينها تعليقات هجومية، كان منها: «خلصت هدومك يعني»، فيما قال آخر «يا نهار أسود ومهبب بشكير»، بينما اكتفى أحد المعلقين على الفيديو بقوله «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهديكي»، وعلق آخر «هو ده البشكير يا فوفة ولا أنا متهيألي»، وكتب آخر «مش لدرجة المنشفة يا فوفة، بنحبك آه بس مش منشفة».