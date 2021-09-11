بلاغ للنائب العام ضد فيفي عبده بسبب فيديو «الرقص بالبشكير»

تقدم المحامِ أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، اليوم السبت، ببلاغ إلكتروني للنائب العام، ضد الفنانة فيفي عبده، بعد ظهورها وهي ترتدي «بشكيرا» وتؤدي حركات راقصة، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».

فيفي عبده ترقص بالبشكير

وقال فرحات، في بلاغه، الذي حمل رقم 97696 لسنة 2021، إنه «ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد إنستجرام، مقطع فديو للراقصة فيفي عبده، تبين أنها نشرته عبر حسابها المطلق للتداول، وهي ترقص وهي ترتدي فوطة حمام (بشكير)، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث إن المقطع يتنافى مع الآداب العامة ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري».

قانون جرائم تقنية المعلومات

وتابع: «ويُعد ما قدمته جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، وكذلك نص المادة 26، ولذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة».

هجوم شديد على فيفي عبده

وتعرضت الراقصة الاستعراضية، لهجوم شديد بسبب الفيديو الذي نشرته عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مرتدية «بشكيرا» وترقص على أنغام إحدى أغاني الفنان مدحت صالح، وعلّقت على الفيديو بقولها: «يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسة أمواه».

وشهد فيديو رقص فيفي بالبشكير، العديد من التعليقات الهجومية، جاءت كالتالي: «خلصت هدومك يعني»، فيما قال آخر «يانهار أسود ومهبب بشكير»، بينما اكتفى أحد المعلقين على الفيديو بقوله «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهديكي»، وعلق آخر «هو ده البشكير يافوفة ولا أنا متهيألي»، وكتب آخر «مش لدرجة المنشفة يا فوفة، بنحبك آه بس مش منشفة».