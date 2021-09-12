الشاب خالد لـ «الوطن»: لسه بخاف من مقابلة الجمهور

بدأ النجم الجزائري الشاب خالد حفله الغنائي المقام بالتجمع الخامس على نغمات أغنيته الشهيرة «هي هي»، من ألبوم «سي لا في»، ثم أكمل الحفل بتقديم أغنيتي «الشيبه» و«سي سي»، شاكرا الحاضرين من الجمهور المصري الحاضر للحفل.

الشاب خالد يكشف عن خوفه من المسرح

وأعرب الفنان الجزائري الشاب خالد عن سعادته بتواجده بمصر وإحياء الحفل الغنائي بالتجمع الساحل الشمالي رفقة النجم اللبناني راغب علامة.

وقال الشاب خالد لـ «الوطن»، إنه حتى اليوم ورغم مشواره الغنائي الطويل الممتد لأكثر من 40 عاما، إلا اأنه مازال يتخوف من مقابلة الجمهور، مشددا على حبه للجمهور المصري قائلا «الجمهور المصري ذواق وسميع».

أغاني راغب علامة

وأحيا راغب علامة الفقرة الثانية من الحفل، حيث بدأ النجم اللبناني الكبير حفله الغنائي المقام حاليا بالتجمع الخامس على نغمات «يا غايب تعالى»، عقب انتهاء الفنان الجزائري الشاب خالد من فقرته، وأكمل «علامة»، وصلته الغنائية بتقديم أغنيتي «اللي باعنا» و«نسيني الدنيا».

وشهد الحفل الغنائي الذي أحياه النجمان العربيان الشاب خالد وراغب علامة، حضور عدد من الفنانين المصريين من بينهم النجم ماجد المصري والنجم إدوارد الذي حضر مع زوجته وأبنائه.

والحفل من تنظيم وليد منصور، والذي نظم منذ أيام قليلة حفلا ضخما للنجم محمد حماقي في الساحل الشمالي على الشاطئ، رفع شعار «كامل العدد»، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع منهم الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح والمنتج تامر مرسي وآخرين.

وفي سياق اخر يعكف وليد منصور أيضا على التحضير لحفلين للنجم رامي صبري في الإسكندرية يوم 17 و19 من شهر سبتمبر الجاري، الحفل الأول تخرج كلية تربية والحفل الثاني تخرج كلية تجارة «إنجلش»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه «منصور» و«صبري» معا، في حفل الساحل الشمالي الذي أقيم منذ أسابيع قليلة وكان من أقوى الحفلات في موسم صيف 2021.