الشاب خالد يسخر من شائعة وفاته: قتلوني 1000 مرة

قال المطرب الجزائري الشاب خالد، إنه قابل شائعة وفاته التي انتشرت في الأونة الأخيرة، بضحكات كثيرة منه، لافتا «لازم الواحد يضحك يا سيدي قدام إشاعة زي دي»، مؤكدا أن أكثر ما أزعجه من تلك الشائعة، كان الإزعاج الذي تسببت به الشائعة لعائلته والمحبين له، فالمشكلة أن هذه الشائعة ليست بالجديدة «قتلوني يجي 1000 مرة»، كاشفا أنه يتواجد حاليا بدبي ليحيي عددا من حفلات رأس السنة، لأول مرة بالنسبة له، «من زمان ما نشتغل برأس السنة، وحبيت هذه السنة نعطي الفرحة بدبي، خلال السنة الجديدة».

وأضاف الشاب خالد، في لقائه عبر skype، مع برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «الأولى»، «عام سعيد، وكل سنة وأنتو طيبين، لكل الأمة العربية»، متمنيا أن ينتهي وباء كورونا المستجد خلال العام الجديد.

وصرح أنه يحب الجمهور المصري كثيرا، ويتذكر أنه خلال حفلته بمصر عام 1991، كان الناس يسمونه «دي دي»، نسبة إلى الأغنية التي طرحها بنفس هذا الاسم خلال هذا التوقيت، والتي لاقت نجاحا كبيرا، ومعلنا أنه يفكر في إقامة حفل كبير في مصر قريبا بعد انتهاء هذا الوباء.

الشاب خالد: مينفعشي أنزل ألبومي والناس موجوعة من كورونا

وأوضح المطرب الجزائري، أن سبب تأخر إصدار ألبومه الغنائي الذي انتهى من تسجيل كل أغانيه خلال الفترة الأخيرة، يعود إلى أن «عندنا مشكلة في العالم»، فالألبوم جاهز للطرح، ولكنك تعلم أن «المزيكا بتاعتي بتاعة فرح وحب وتجمع للناس وما نقدر نرقص ونغني ونفرح والناس فيها مشاكل الدنيا».

الشاب الخالد: ألبومي الجديد يضم أكثر من ديو وأغنية من التراث الجزائري

وألمح الشاب خالد، أن ألبوم القادم يضم أكثر من ديو غنائي يجتمع فيه مطربون أخرون، حيث تم تسجيل أغنيات الألبوم في هولندا والمغرب والجزائر وفرنسا بالإضافة إلى أمريكا، ويشارك فيه مغنون كثر محبوبون، ومن بينهم المطربة إيلى هانا الشابة من أصل فلسطيني، كاشفا أن الألبوم سيضم أغنية من التراث الجزائري.

الشاب خالد: أحب مصر والمصريين منذ الصغر

ووجه المطرب الجزائري رسالة للمصريين، قال فيها «من وأنا صغير وأنا بحب مصر، واللي علمني في المدرسة مصري، ولكن خدناه للجزائر بقي جزائري».