لأول مرة.. الشاب خالد وراغب علامة في حفل واحد السبت

يجمع المنتج وليد منصور، النجمين الشاب خالد وراغب علامة في حفل غنائي واحد لأول مرة، يوم السبت المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

ويقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلقى تفاعلا من كل محبيه وعشاقه، ويحمل الحفل عددًا كبيرًا من المفاجآت، كما شهدت تذاكر الحفل إقبالا كبيرا من كل محبيهم.

وكان المنتج وليد منصور نظم منذ أيام قليلة، حفلا ضخما للنجم محمد حماقي في الساحل الشمالي على الشاطئ ورفع الحفل شعار «كامل العدد»، كما شارك به نخبة من نجوم الفن والمجتمع منهم الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح وآخرين.

وفي سياق آخر، يعكف وليد منصور أيضا على التحضير لحفلين للنجم رامي صبري في الإسكندرية يوم 17 و19 من شهر سبتمبر الجاري، الأول: يأتي ضمن تخرج طلاب كلية تربية، والثاني تخرج كلية تجارة «إنجلش».

راغب علامة: وديع الصافي توسط لي لدخول معهد الموسيقى في لبنان

وفي سياق آخر، كشف راغب علامة، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه «أول مرة التحق فيها بمعهد الموسيقى في لبنان، كان عندي 14 عاما.. بابا كان موظف في المحكمة وذهب مرة لمنزل وديع الصافي بخصوص قضية خاصة به، وبالصدفة فاتح والدي وديع الصافي بخصوص دخولي مجال الغناء».

وتابع: «وديع الصافي اتوسط لي لدخول معهد الفن وتعلمت العزف على العود في بداية الأمر، عمري ما كنت أحلم بما وصلت إليه من نجاح ونجومية الآن، وبرغم أن حرب لبنان سرقت مني الأمان وأنا صغير ولكنها خلقت مني رجلا، في وقت الحرب بلبنان كنا بنقعد في الملجأ لمدة أسبوع كامل، وبرغم من الظروف الصعبة وقتها إلا كنت في وسط عائلتي».