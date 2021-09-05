إطلاق اسم خالد جلال على الدورة السادسة من مسرح الجنوب

أعلنت مؤسسة س للثقافة والإبداع المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب إطلاق اسم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، على الدورة السادسة من المهرجان والتي سيتم تنظيمها خلال الفترة من 23 : 28 فبراير 2022 بمحافظة الأقصر.

قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، في تصريحات صحفية، إنه يسعدنا إطلاق اسم المخرج الكبير خالد جلال على الدورة السادسة من المهرجان لما له من دور كبير في دعم وتنمية شباب المسرحيين، وخاصة شباب الأقاليم الذين يعتبرونه مثلهم الأعلى ويحلمون بالتدريب على يديه والعمل معه.

خالد جلال يعلن تنظيم ورش عمل في المهرجان

وأضاف أن المخرج الكبير خالد جلال سيقدم خلال فعاليات المهرجان ورش عمل لشباب الجنوب والتى يعتبرونها أكبر جائزة، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

أبرز الاستعدادت للمهرجان الدولي للمسرح

وأشار إلى أن الدورة السادسة تتضمن 3 برامج رئيسية وهي المسابقة الرسمية (مسرح العلبة) وعروض مسرح الشارع وكذلك عروض الحكى، بالإضافة إلى باقي الفعاليات الرئيسية مثل ورش التدريب في مختلف مجالات المسرح وعروض الأراجوز والعرائس وأتوبيس الحكى الذى حقق نجاحا كبيرا خلال الدورة الخامسة في أسيوط وأيضا برنامج حكاوي القهاوي الذي يعتمد على الفن الشعبي ويقام في المقاهي الشعبية بالأقصر.

يذكر أن إدارة المهرجان قد أطلقت استمارة المشاركة وشروط الدورة السادسة وأهمها أن يكون العرض من التراث والموروثات الشعبية أو قضايا المرأة ولا تقل مدته عن 30 دقيقة ولا تزيد عن 60 دقيقة وآخر موعد لاستقبال العروض المشاركة 30 نوفمبر المقبل.

وتتضمن المسابقة الأولى «الرسمية»: عروض مسرحية قائمة على التراث والموروثات الشعبية وقضايا المرأة، البرنامج الثاني عروض مسرح الشارع قائمة على التراث والموروثات الشعبية، البرنامج الثالث: برنامج عروض الحكي.

وتقوم الفرق الراغبة في المشاركة بملء استمارة المشاركة إليكترونياً فقط، ولا تقبل طلبات المشاركة بأي وسائل أخرى، تلتزم الفرق بعدم التعرض للأمور الجنسية أو السياسية أو الدينية في عروضهم المسرحية.

وتتحمل الفرق المشاركة من خارج مصر قيمة تذاكر الطيران من وإلى مصر وكذا مصاريف التأمين الصحي ورسوم التأشيرة، يتم توفير وسائل الانتقالات للفرق الأجنبية والعربية ونقل ديكوراتها من وإلى مطار الأقصر الدولي أو مطار القاهرة الدولي، وتلتزم الفرقة المشاركة بتحديد موعد وصولها ومغادرتها مصر قبل بداية المهرجان بشهر على الأقل.

في حين يتحمل المهرجان نفقات الإعاشة والإقامة طوال فترة المهرجان بحد أقصى عشرة أفراد لكل فرقة حسب البرنامج المحدد سلفاً من إدارة المهرجان.

في حالة زيادة العدد عن عشرة أفراد تتحمل الفرق نفقات الإقامة والإعاشة وأية نفقات أخرى تخص العدد الزائد.