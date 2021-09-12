اليوم.. وزير الري يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع في المنيا

يزور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري الموارد المائية، اليوم الأحد، محافظة المنيا، يستقبله خلالها المحافظ اللواء أسامة القاضي، حيث من المقرر أن يتفقد وزير الري خلال الزيارة التي ستمتد ليومين، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وعدد من مخرات السيول، ويكرم المهندسين والعاملين المتميزين في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

تبدأ الزيارة بوصول الوزير لمحافظة المنيا مساء اليوم، وعقد لقاء مع المحافظ اللواء أسامة القاضي، ثم تكريم العاملين المتميزين في تنفيذ المشروعات القومية والتي تشمل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

وفي صباح الاثنين سيقوم الوزير يرافقه المحافظ، بجولة لتفقد ترع «ابيوها وكوم الزهير الأيمن والأيسر والحواصلية» بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، ثم الانتقال إلى شرق النيل لتفقد مخرات السيول ومنها مخر سيل النويرات.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة، أنه جاري العمل في نظافة ونزع حشائش مخر سيل تل بني عمران وتجريف مخر سيل أبو حنس الشمالي، إضافة إلى العمل في نظافة ونزع حشائش مخر سيل طهنا الجبل.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شهد أواخر أغسطس الماضي، فعاليات المؤتمر المشترك بين ممثلي وزارتي الري والزراعة، تحت رعاية الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمساقى والمصارف، بهدف التحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقى.

وقال المحافظ، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بهدف الحفاظ على المياه والعمل على ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية والري، كان نصيب محافظة المنيا من المشروع تبطين وتأهيل 104 ترع، بإجمالي 492 كم في المرحلة الأولى، بتكلفة تقديرية بلغت مليارا و400 مليون جنيه، الأمر الذي أدى إلى تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات، وتوصيل مياه الري إلى نهايات الترع دون عوائق وتقليل البخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، مما يؤدي الي ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والبيئية خلال المناطق التي تم تنفيذ المشروع بها.