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علي جمعة: 1000 شاحنة مساعدات من «تحيا مصر» لخدمة مليون أسرة

كتب:

محمد عزالدين
10:42 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، إنّ صندوق تحيا مصر ينظم فعالية كبرى بعنوان «أبواب الخير»، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وانطلاقا من دور الصندوق التنموي والرائد في مجال رعاية الأسر في المناطق الأكثر احتياجا، ومشاركته الفعالة في تحسين دور الحياة في هذه المناطق، وتكاملا مع جهود الأمم المتحدة ووكلائها وبرامجها المختلفة في تحسين حياة الناس.

وأضاف «جمعة» خلال كلمته في احتفالية «أبواب الخير»، التي ينظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «يسعدنا أن نقدّم في هذه الاحتفالية استراتيجية الدولة المصرية في دعم العمل المجتمعي، وتشجيع المنظمات العاملة في هذا المجال، على حشد جهود أطرافه فتتحرك نحو 500 سيارة (تريلا) و500 سيارة (جامبو) لتصل لنحو مليون أسرة بها نحو 5 ملايين فرد بتكلفة 650 مليون جنيه».

ولفت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إلى أنّ الاستراتيجية تتكامل مع الرؤية العالمية للفقر وتحسين جودة حياة قاطني المناطق الأكثر احتياجا، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من الميزانيات المرصودة من جانب الأطراف. 

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