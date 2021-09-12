من على كرسي متحرك.. حسناء سيف الدين تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعها لجلسات علاج طبيعي بعد جلوسها على كرسي متحرك، نتيجة سقوطها على الأرض وحدوث آلام ومضاعفات أسفل الظهر والقدمين.

وكتبت الفنانة «النهاردة كان أول يوم ليا في جلسات العلاج الطبيعي، الشفاء من عندك يا الله، إن شاء الله اتحسن وارجع امشي واتنطط وارقص وأجري أحسن من الأول.. ربِّ إنّي قد مَسَّنِـيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَـمُ الرَّاحِمِيـنَ».

أزمات حسناء سيف الدين الصحية

تعرضت الفنانة حسناء سيف الدين لعدد من الأزمات الصحية، مؤخرا، منها إصابتها بورم في الرقبة، وفيروس كورونا، بجانب إصابتها في ظهرها.

وعلقت «حسناء»، منذ فترة عن مرضها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «يا رب أنا بقالي من شهر 12 اللي فات وأنا ما بلحقش أرفع راسي.. أخلص من مرض أدخل في مرض تاني.. أخلص من مرض أدخل في إصابة.. أنا بقيت أدخل المستشفى بمعدل مرة كل أسبوع».

واضافت: «أخباري في مواقع الأخبار كلها بقت عن مرضي أكتر من شغلي.. وبقيت اعتذر عن مقابلات شغلي بسبب إني مريضة.. مرة جلطة على الرئة و مرة أورام في الرقبة ومرة التهاب الغدد الليمفاوية ومرة حصوة في الحالب، وكل شهر تحاليل وأدوية ودكاترة ومرة معمل يغلط غلطة مطبعية في نسبة الكولسترول وأخد دواء كولسترول وأنا معنديش كولسترول وكنت هموت فيها».

وتابعت: «مرة نسبة الأكسجين تقل ونفسي يروح ويركبوا لي أكسجين.. وأخرتها وقعت على ضهري ومش قادرة أمشي على رجليا الاتنين ونايمة على ضهري وعشان اتقلب لازم حد يقلبني»

واختتمت قائلة: «أنا بقيت أدبح تقريبا كل شهر وبزكي وبتصدق على طول ومشغلة الرقية الشرعية في البيت 24 ساعة وبسبح وبقرا قرآن على طول.. حتى الناس اللي نصبوا عليا أو أذوني سامحتهم.. يا رب نفسي أرجع لحياتي الطبيعية».