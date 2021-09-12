محمد حماقي يحقق 3 ملايين مشاهدة بأغنية «عرض مستمر»

حقق المطرب محمد حماقي 3 مليون مشاهده بعد اسبوع من طرح كليبه الجديد «عرض مستمر»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وتقول كلمات الأغنية

(بُعده مش مجرد غياب

عرض مستمر العذاب

مش فراق ده موت بالبطيء

مين هيتحمل ويطيق

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

يمرض الجسم من السهاد

تتكسي الدنيا بالسواد

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مبيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

نار يا ناس في قلبي تقيد

نار يدوب قصادها الحديد

شيء كبير وفارق كتير

عقلي هيروح من التفكير

ذكريات بتفتح جروح

والندم ألم لم يروح

يا مصاحبني وجع ساحبني

زي ما بتتسحب الروح

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مابيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال)

ألبوم حماقي الجديد في 6 أكتوبر

وطرح حماقي مؤخرا 5 أغنيات من ألبومه الجديد «يافاتني»، وهم «زيها مين، ولو هتسيب وطالع موضة وتك» وأخيرا بـ«عرض مستمر»،وقد حققت جميع أغنيات الألبوم الجديد، أعلى نسب مشاهدة عبر يوتيوب ولاقت استحسان جمهور حماقي.

وأعلن المطرب، عن طرح ألبومه الغنائي الجديد «يا فاتني» كاملًا عبر قناته بموقع «يوتيوب» ومنصاته الإلكترونية والسمعية في السادس من شهر أكتوبر المقبل.

كما أحيا محمد حماقي في الساحل الشمالي، حفلا غنائيا ناجحا، والذي حمل لافتة «كامل العدد».