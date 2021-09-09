محمد حماقي يطرح ألبوم «يا فاتني» كاملا عبر يوتيوب 6 أكتوبر

أعلن الفنان محمد حماقي، عن طرح ألبومه الغنائي الجديد «يا فاتني» كاملًا عبر قناته بموقع «يوتيوب» ومنصاته الإلكترونية والسمعية في السادس من شهر أكتوبر المقبل.

«يا فاتني» من إنتاج شركة محمد حماقي

وطرح «حماقي» حتى الآن 5 أغنيات من الألبوم، وهي «زيها مين»، و«لو هتسيب»، و«وتك»، و«طالع موضة»، و«عرض مستمر».

ويتعاون «حماقي» في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أمير طعيمة وتامر حسين وأحمد إبراهيم وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي وتميم وتوما وطارق مدكور.

وآخر اغنية طرحها محمد حماقي من الألبوم هي «عرض مستمر»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر طارق مدكور.

أغنية «عرض مستمر» من كلمات عزيز الشافعي

وأغنية «عرض مستمر» من كلمات الشاعر عزيز الشافعي، وتقول:

بُعده مش مجرد غياب

عرض مستمر العذاب

مش فراق ده موت بالبطيء

مين هيتحمل ويطيق

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال

يمرض الجسم من السهاد

تتكسي الدنيا بالسواد

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مبيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

نار يا ناس في قلبي تقيد

نار يدوب قصادها الحديد

شيء كبير وفارق كتير

عقلي هيروح من التفكير

ذكريات بتفتح جروح

والندم ألم لم يروح

يا مصاحبني وجع ساحبني

زي ما بتتسحب الروح

وسكاكين في القلب ماسكين

عيني يا قلبي يا مسكين

جرحي مابيعرفش تسكين

ومتمكن مني تمكين

الحنين يهد الجبال

والوجع فوق الاحتمال.

يُذكر أن آخر ألبومات محمد حماقي طرحت عام 2018 بعنوان «كل يوم من ده»، وتضمن الألبوم 20 أغنية، وكانت مع شركة نجوم ريكوردز.