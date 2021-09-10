الصين تسجل 17 حالة وافدة مصابة بـ«كورونا».. وصفر وفيات

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم، 17 حالة وافدة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أمس الخميس في البر الرئيسي الصيني، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

لجنة الصحة الوطنية: تسجيل 4 حالات في كل من شنجهاي ويوننان

وقالت لجنة «الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن من بين الحالات الوافدة الجديدة، تم تسجيل 5 حالات في قوانجدونج، و4 حالات في كل من شنجهاي ويوننان، وحالة واحدة في كل من جيانجسو وفوجيان وشاندونج وقوانجشي.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أن حالة واحدة منها كانت لإصابات سابقة من دون أعراض، موضحة أنه تم تسجيل حالة جديدة يشتبه في اصابتها بالفيروس، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بـ«كورونا».

من جانبه، توقع رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، أمس الخميس، أن يحضر 83 رئيس دولة الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستفتح في 14 سبتمبر الجاري.

وسيبدأ اليوم الأول من المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة الـ76 لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 سبتمبر وسيختتم في 27 من الشهر ذاته.

وقال بوزكير، في مؤتمره الصحفي الأخير بصفته رئيسا للجمعية العامة للمنظمة، إن رؤساء 83 دولة شخصيا حتى الآن أعلنواعن نيتهم الحضور، وتقدمت 26 دولة بطلب المشاركة المسجلة.

وأضاف بوزكير، أن من سيشاركون شخصيا هم نائب رئيس واحد و43 رئيس حكومة و3 نواب لرئيس الوزراء و23 وزير خارجية، مشيرا إلى أن تحديد عدد الأشخاص الذين سيأتون إلى المبنى،لأن الوفود المصاحبة تفوق التوقعات من وقت لآخر، لذلك هناك سيكون فقط 1 + 6 معا لكل وفد.

وكانت الولايات المتحدة، دعت في أغسطس الماضي، زعماء العالم إلى إرسال مقاطع مصورة بدلا من السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، منعا لتحول الدورة إلى بؤرة لانتشار «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.