الجيش اليمني يستهدف حوثيين تسللوا لجبهة «المشجح» غرب مأرب

استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، مجموعات من الحوثيين حاولوا التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيين.

وأكد «المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني » في بيان له إن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر الحوثيين المدعومين من إيران في مواقع متفرقة غرب مأرب، وتكبدت العناصر الحوثية على إثره خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما سقط قتلى وجرحى من الحوثيون، أمس السبت، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب مأرب، فيما قال مصدر عسكري، إن الجيش والمقاومة صدوا هجوماً للحوثيين وأجبروهم على الفرار بعد تكبدهم عدداً من القتلى والجرحى، فضلا عن خسائر أخرى في العتاد على إثر قصف مدفعي لقوات الجيش.

وأوضح المصدر العسكري، أن طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية «التحالف العربي»، وجه عدة غارات لتجمعات الحوثيين غرب مأرب، وألحق بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، منها تدمير طاقمين بما عليهما من عتاد.

ونشر المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني، مقطع فيديو لجانب من المواجهات بين قوات الجيش والحوثيين غرب مأرب.

هجوم الحوثيين على ميناء المخا ضد مساعي إنهاء الحرب

أكدت الحكومة اليمنية إن هجوم الحوثيين، أمس السبت، على ميناء المخا يعد تحدياً صارخاً لكل الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وصرحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أن الهجوم، ألحق دمارا هائلا بالمرافق التشغيلية للميناء ومخازن المواد الغذائية فيه، مضيفة أن الهجوم جاء تزامناً مع جهود السلطة المحلية لإعادة تأهيل الميناء وتشغيله بصورة أولية لاستقبال المواد التجارية والمساعدات الإنسانية.

وكان الحوثيون، قد قصفوا، مخازن الأغذية التابعة للخلية الإنسانية للمقاومة اليمنية في ميناء المخا، بالصواريخ والطائرات المسيرة، أمس السبت، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منها واحتراق ما بداخلها من مواد غذائية مخصصة للأسر الفقيرة والنازحين في الساحل الغربي.