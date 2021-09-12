المترو يعلن عودة وانتظام حركة القطارات بالخط الأول بالكامل

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، في الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وأكدت الشركة، أنه على الفور، جرى الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب لامتصاص الزحام بالمحطات. مؤكدة أن حركة القطارات بالخطين الأول والثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها ولا توجد بها أي أعطال حاليا.