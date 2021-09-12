رئيس التحرير

محمود مسلم

المترو يعلن عودة وانتظام حركة القطارات بالخط الأول بالكامل

كتب:

الوطن
09:41 ص | الأحد 12 سبتمبر 2021
توقف حركة المترو

توقف حركة المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، في الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وأكدت الشركة، أنه على الفور، جرى الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب لامتصاص الزحام بالمحطات. مؤكدة أن حركة القطارات بالخطين الأول والثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها ولا توجد بها أي أعطال حاليا.

اقرأ المزيد:

المترو يكشف سبب توقف الحركة في 5 محطات بالخط الأول

المترو: لا زيادات في أسعار اشتراكات الطلاب بداية العام الدراسي الجديد

«ألفاظ خادشة».. كشف ملابسات فيديو بيع «الملابس الداخلية» في المترو

«المترو»: وضع خطة شاملة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا