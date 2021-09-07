المترو: لا زيادات في أسعار اشتراكات الطلاب بداية العام الدراسي الجديد

وضعت شركة مترو الأنفاق، خطة شاملة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، في المدارس والجامعات، من خلال صيانة وتجهيز القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر في جميع المحطات، وزيادة منافذ عمل اشتراكات الطلاب، علاوة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب والعاملين، وتقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع حدوث أي زحام بالمحطات، وتوفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

المترو: تقليل زمن التقاطر لمنع حدوث زحام بالمحطات تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2022

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن أسعار اشتراكات الطلاب لن تزيد، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2022، مع زيادة منافذ عمل اشتراكات الطلاب في المحطات، منوها إلى أن الشركة ستقوم بصيانة وتجهيز القطارات، لتقديم خدمات مميزة لجموع الركاب، موضحا أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

عبدالهادي: أسعار اشتراكات الطلاب لن تزيد تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2022

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه حتى الآن لا يوجد نيّة لتحريك أسعار اشتراكات الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدا أنّ المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، شدد على ضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، منوها إلى أن جميع القطارات يتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري، للحد من تفشي فيروس كورونا.

متحدث مترو الأنفاق: لا يوجد نيّة لتحريك أسعار اشتراكات الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2022

وأوضح عبدالهادي، أن خطة مترو الأنفاق، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، تتضمن تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات وتطهير المحطات كل ساعتين وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.