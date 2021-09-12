المترو يكشف سبب توقف الحركة في 5 محطات بالخط الأول

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ، توقف الحركة بمحطات سعد زغلول والسيدة زينب والملك الصالح ومار جرجس والزهراء بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

أوضحت الشركة في بيان لها، أن حركة القطارات تعمل بالاتجاهين من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة السادات، ومتوقفة من محطة السادات حتى محطة دار السلام، مشيرة إلى أنه على الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ لإصلاح الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.