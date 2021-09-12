استقرار أسعار الأسماك في أسواق الجملة اليوم.. البلطي بـ27 جنيها

استقرت أسعار الأسماك، اليوم الأحد، 12 سبتمبر 2021، في السوق المحلية، حيث تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 17 إلى 37 جنيهًا، بمتوسط سعر الكيلو جرام الواحد عند 27 جنيه في سوق العبور للجُملة، والسُبيط بين 110 إلى 170 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأسماك القاروص بين 80 إلى 100 جنيه، والجمبري بين 90 إلى 170 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم والنوع، وبلغ سعر المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، أما الكابوريا فتراوحت بين 30 إلى 130 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق الجملة

وجاءت أسعار السمك في الأسواق، وفق تجار في سوق العبور للجملة، على النحو التالي:

- تراوحت أسعار سمك البوري بين 60 و75 جنيهًا.

- المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيهًا.

- كيلو الدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

- كيلو الثعابين من 50 إلى 220 جنيه.

- الجمبري بين 150 و300 جنيه.

- البلطي بين 17 و22 جنيهًا.

- سعر البلطي الأسواني بين 17 و37 جنيهًا للصنف الأسواني.

- سعر الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

- أسعار الأسماك المجمدة تراوح سعر المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو بربون مجمد من 25 إلى 30 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو مرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيهًا.

- الجمبري المجمد من 85 إلى 165 جنيهًا.

- السردين المجمد من سعر 15 إلى 25 جنيهًا.

- الماكريل المجمد بين 25 إلى 35 جنيهًا.

وتحتل مصر المركز الأول في إفريقيا في الاستزراع السمكي، حيث تنتج نحو 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، وذلك نظرا للعديد من المزارع التي تقوم الدولة بإنشائها.