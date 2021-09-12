دفتر محاكمات اليوم.. جلسة «مدين حسانين» ومتهم في «خلية الزيتون» الأبرز

تشهد دوائر مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، نظر واستكمال عدة محاكمات لعدد من المتهمين، على خلفية اتهامهم بالقيام بأعمال تخريبية وإرهابية، ومن أبرز تلك الجلسات محاكمة الداعية مدين حسانين في قضية «جبهة النصرة»، وجلسة متهم في قضية «خلية الزيتون».

محاكمة الخطيب مدين حسانين

بعد قليل تبدأ الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولى جلسات محاكمة الخطيب والداعية مدين حسانين، وذلك على خلفية اتهامه بالالتحاق بـ«جند الأقصى وجبهة النصرة» الإرهابية.

وكشف أمر إحالة المتهم أنه قام بالانضمام إلى أحد الجماعات الإرهابية مقرها الرئيسي خارج البلاد، في دولة «سوريا»، تبنى على أساس عمل تدريبات عسكرية للمنضمين؛ لتحقيق الأغراض الإرهابية وعمليات التخريب.

محاكمة متهم واحد في قضية "خلية الزيتون"

تبدأ الدائرة الخامسة إرهاب، بعد قليل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة متهم واحد في قضية «خلية الزيتون» الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والتخريب في مؤسسات الدولة وإلحاق الضرر بالمواطنين.

محاكمة 10 متهمين قاموا بالتجمهر وأعمال عنف

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثالث جلسات محاكمة 10 متهمين على خلفية اتهامهم بالتجمهر والقيام بأعمال عنف مستخدمين القوة داخل دائرة قسم المطرية وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وكان المحامي العام لنيابة شرق القاهرة ، أحال في وقت سابق 10 متهمين، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية.

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنهم اشتركوا في التجمهر وذلك لارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على عمل السلطات وذلك عن طريق استخدام القوة والعنف، فضلًا عن أن بعضهم كان يحمل أسلحة نارية وذخائر وفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة العامة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات أخرى ، منها قتل اثنين من المواطنين حيث صوبوا تجاههما أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم مما تسبب في حدوث إصابات بالغة بهما كما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

كما شرع المتهمون أيضًا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين من خلال تصويب أعيرة نارية تجاههم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بعض الإصابات التي جاءت في التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.