انتهاء مهلة التسجيل الإلكتروني لتجار الإنترنت الأربعاء

يتبقى أقل من 3 أيام أمام الممولين من التجار ممن يرجون للسلع والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» من غير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل تعرضهم للمساءلة القانونية، وفقاً للمهلة التي منحتها مصلحة الضرائب المصرية للتسجيل في المنظومة قبل حلول 15 سبتمبر الجاري.

وقال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية لـ«الوطن»، إن الذين لم ينضموا إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية عليهم سرعة الانضمام قبل حلول الأربعاء المقبل كمهلة أخيرة من مصلحة الضرائب لهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العامة رسمياً.

وأضاف أن المصلحة لن تتراجع عن تحصيل واستيداء مستحقات الدولة، لاسيما أنها اتبعت كل السبل مع المروجين والمعلنين على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل نصية على الهواتف المحمولة، كما تبنت حملة إعلانية عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى نشر حملة إعلانية عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظومة قبل منتصف سبتمبر الجاري كمهلة أخيرة من قبل الشركات المتقاعسة عن الانضمام، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تتبع المتهربين ضريبيا عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية

وتابع أن تتبع ومراقبة المتهربين ضريبيا أصبح أكثر سهولة بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، إذ يمكن كشف متهرب بائع أو مشترٍ من خلال عملية بيع أو شراء لممول آخر مسجل أثبت في إقراره الضريبي، أو عند تسجيل العملية شراء أو البيع من البائع أو المشتري، ولكن بمراجعة عملية الأخير لم يثبت العملية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن ثم يتم الوصول إليه.

انتظام 2273 شركة في رفع وثائقها الإلكترونية

وأظهر تقرير صادر عن المرصد الإعلامي الضريبي لوحدة الإعلام التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، مطلع الأسبوع الجاري، عن انتظام 2273 شركة في رفع وثائقها الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بإجمالي 44 مليون وثيقة حتى الآن.

وأكد التقرير أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أصبح إلزاميًا وليس اختياريًا، طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.