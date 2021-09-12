بعد قليل.. استكمال محاكمة «مستريح الشرقية» بتهمة توظيف الأموال

تستكمل محكمة جنح القاهرة المنعقدة بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة مستريح الشرقية، وذلك على خلفية اتهامه بتوظيف الأموال.

حضور الضحايا أمام المحكمة

وفي الجلسات السابقة للمحاكمة، حضر عدد كبير من ضحايا المستريح رافعين لافتات تطالب بضرورة محاسبة المتهم ومعاقبته على الاستيلاء على أموالهم، كما طالبوا بإعادة أموالهم التي استولى عليها.

وقال أحد ضحايا المستريح، إن المتهم سبق وصدر في حقه عدة أحكام قضائية سابقة مجملها الحبس لمدة 26 عاما، من ضمنهم حكم بات ونهائي بـ3 سنوات، ووصل عدد المبلغين ضد المتهم إلى 125 شخصا.

وكان هاني القطاوي، دفاع المجني عليهم، طلب ضم زوجة المتهم وشقيقه ونجله إلى القضية.

وكان عدد ضحيا المتهم والمبلغين 38 ضحية ولكن انضم في الجلسة السابقة 48 شخصا جديدا.

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وكانت محكمة جنح قسم ثان بنها، قررت في وقت سابق تأجيل أولى جلسات محاكمة مستريح بنها المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح المياه المعدنية والعصائر»، إلى دور سبتمبر الجاري.

استولى على 4 ملايين من أشخاص بينهم أقاربه

وكانت تحريات المباحث كشفت في واقعة «مستريح بنها»، أن أقاربه من ضمن الضحايا.

وكان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغات من «أسماء ا» وسيدة أخرى، وعدد من أقاربه ومعارفه، بتضررهم من المتهم «أحمد ع»، «مستريح بنها»، بعد استيلائه على مبالغ مالية منهم قدرها 4 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر.

وذكرت تحريالت الأجهزة الأمنية أن المتهم حاول الهرب، ولكن أجهزة الأمن نجحت في ضبطه ومنعه من تنفيذ ذلك، وتم إحالته أمام محكمة الجنح، والتي أصدرت قرارها السابق.