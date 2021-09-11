رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: «الاستراتيجية» التزام حكومي لأنها جزء مهم من التنمية

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن «القيادة السياسية تُولى اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان فى مصر»، مشيراً إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو التزام حكومى يراعى النصوص الدستورية، وسيتم تطبيقه وفقاً لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ووضع معايير واضحة طبقاً للمعايير الدولية.

«حياة كريمة» أكبر منصة للعدالة الاجتماعية..والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق حياة آمنة ومناسبة لكل المصريين

وشدد «رضوان»، فى حوار لـ«الوطن»، على أن هناك شرائح تستهدفها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على رأسها المرأة والشباب وذوو الإعاقة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية التزام حكومى بوضع برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، منوهاً بأن القيادة السياسية حريصة على تحقيق حياة آمنة ومناسبة لكل المصريين، وأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أكبر منصة للعدالة الاجتماعية.. وإلى نص الحوار:

ما أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

- هناك حرص من القيادة السياسية على دعم حالة حقوق الإنسان فى مصر، لذلك أُطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتضمن 4 محاور؛ هى: الحقوق «المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية»، وحقوق الإنسان لـ«المرأة، الطفل، ذوى الإعاقة، الشباب، كبار السن»، إضافة إلى التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وهى أيضاً نصوص دستورية واضحة عملت الدولة على تحقيقها منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد.

لماذا هذه الأهداف تحديداً؟

- من المهم فى أى دولة أن تستهدف الشرائح التى تحتاج إلى الرعاية والاهتمام، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متكاملة مع بعضها البعض، واستهدفت المرأة باعتبارها كيان الأسرة، والشباب وهم المستقبل الذين تعقد عليهم الدولة آمالها، والأطفال الذين سيتم تأهيلهم منذ الصغر على جميع المستويات، مع توفير مناخ تعليمى مناسب، وكذلك كبار السن، كما تولى الدولة لهم اهتماماً كبيراً، لا سيما أنه قريباً سيصدر قانون لحماية ورعاية المسنين بعد موافقة مجلس الوزراء.

ما دور الدولة فى دعم ذوى الإعاقة؟

- ذوو الإعاقة من الشرائح المستهدفة ضمن «الاستراتيجية»، والقيادة السياسية دائماً وأبداً تهتم بأصحاب الهمم، وتسعى إلى إتاحة جميع الفرص أمامهم، وهناك تمثيل عادل ومناسب لهم فى مجلس النواب.

لماذا اهتمت الدولة بإصدار هذه «الاستراتيجية»؟

- «الاستراتيجية» فى الأساس التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل متكاملة فى مجال حقوق الإنسان بحزم، وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ووضع معايير واضحة طبقاً للمعايير الدولية للأكواد الدولية، ويأتى الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجه عالمى، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهميتها باعتبارها جزءاً مهماً من التنمية الشاملة، انطلاقاً من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان.

من وجهة نظرك.. كيف يسهم ملف «حياة كريمة» فى دعم «حقوق الإنسان»؟

- القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق حياة آمنة ومناسبة لكل المصريين، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أكبر منصة للعدالة الاجتماعية، ولا ننسى أن مصر تعرضت لمحاولات كثيرة فى فترات سابقة للنَّيل من النسيج الوطنى بالإرهاب وغيره من الصور.

مواجهة الإرهاب

نجحت الدولة فى التصدى للإرهاب، ومبادرة «حياة كريمة» هى حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو أن يكون للمواطن حد أدنى من الخدمات مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب وطرق صالحة وتعليم جيد، وهى الحقوق الأصيلة للإنسان، وإذا لم توفر الحد الأدنى لحقوق الإنسان ستظهر حالة عدم رضا.