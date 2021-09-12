رئيس برج العرب الجديدة يناقش مقترحات وشكاوى السكان: غاز وكهرباء ومياه

عقد المهندس أحمد إبراهيم أنور رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، لقاءً مع عددٍ من سكان وأهالي المدينة، لبحث أي مقترحات أو شكاوى حول الموضوعات المختلفة، وذلك بحضور ممثلين عن أحياء المدينة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء، ومسؤولي الإدارات المختلفة بالجهاز.

وأوضح أنور، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المهمة من بينها تشغيل المباني الخدمية التي جرى الانتهاء من تنفيذها، وتوصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق، وزيادة ضغط المياه ببعض المناطق، بجانب رفع كفاءة منظومة الكهرباء بإحدى المناطق، كما جرت مناقشة عددٍ من المقترحات الأخرى التي تمس الحياة اليومية للسكان بكافة أحياء المدينة.

التعامل الفوري مع المشكلات

ووجه رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل التعامل الفوري مع المشكلات والعمل على حلها، وتقديم الحلول البديلة طبقاً لبرامج زمنية محددة، الأمر الذي لاقى القبول من الحضور، مؤكداً أن ذلك يأتي فى إطار حرص جهاز مدينة برج العرب الجديدة، على التواصل الدائم والمستمر مع أهالي ومستثمري المدينة، والعمل على حل مختلف المشاكل التي تعوق التنمية.