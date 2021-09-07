أسعار الكليات في الجامعات الأهلية الجديدة بعد تخفيض الحد الأدنى

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2021، يبحث الكثير من الطلاب عن الكليات المتاحة في الجامعات الأهلية الجديدة للالتحاق بها، وذلك بعد تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات الموجودة بها في المرحلة الثانية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار ومصاريف الكليات المختلفة في الجامعات الأهلية الجديدة بعد تخفيض الحد الأدنى في المرحلة الثانية، وفق الموقع الرسمي للجامعات الأهلية.

مصاريف الكليات في الجامعات الأهلية

تختلف مصاريف الكليات في الجامعات الأهلية، والتي تتحدد وفقًا للوائح الخاصة بكل جامعة على حدة، كما يلي:

جامعة الجلالة

- مصاريف كلية الطب في جامعة الجلالة 105 آلاف جنيه في العام.

- مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة الجلالة 97 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الصيدلة في جامعة الجلالة 85 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الهندسة في جامعة الجلالة 69 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية التمريض في جامعة الجلالة 31 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الجلالة 43 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية اللغات التطبيقية في جامعة الجلالة 43 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الدراسات القانونية في جامعة الجلالة 45 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العلوم الإدارية في جامعة الجلالة 46 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الإنتاج الإعلامي في جامعة الجلالة 50 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الفنون في جامعة الجلالة 49 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العلوم الهندسية في جامعة الجلالة 69 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية علوم وهندسة الحاسبات في جامعة الجلالة 69 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العمارة في جامعة الجلالة 69 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية علوم وهندسة المنسوجات في جامعة الجلالة 58 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الصناعات التكنولوجية في جامعة الجلالة 39 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة في جامعة الجلالة 48 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه في العام.

جامعة الملك سلمان

- مصاريف كلية الطب في جامعة الملك سلمان 105 آلاف جنيه في العام.

- مصاريف كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الطب البيطري 60 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية علوم التمريض 31 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العلوم الهندسية 69 ألف جنيه في العام.

جامعة المنصورة الجديدة

- مصاريف كلية الطب 105 آلاف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الأسنان 97 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية علوم التمريض 31 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه في العام.

- مصاريف كلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه في العام.