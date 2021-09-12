صناع الخير ومؤسسة بنك مصر للتنمية يوقعان الكشف على عيون 523 شخصا بسوهاج

شهدت قرية نجع الدير، احدى مراكز محافظة سوهاج، أمس السبت، تنظيم مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر للتنمية، وتحت إشراف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إطلاق قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل المشترك لدعم تطوير الريف المصري.

تنظيم القافلة ضمن مبادرة «عنيك في عنينا»

وحسب بيان صناع الخير، اليوم، فإن القافلة نظمت ضمن قوافل مبادرة «عنيك في عنينا»؛ لمحاربة العمى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين قباج، وتهدف إلى تقديم الخدمات الطبية النوعية في مجال القضاء على أمراض العيون داخل القرى الأشد احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة.

توقيع الكشف الطبي وتوزيع قطرات علاجية

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن القافلة قدمت وعلى مدار ساعات عملها خدمات توقيع الكشف الطبي على عيون 523 من أهالي قرية نجع الدير، إحدى مراكز محافظة سوهاج، فضلا عن توزيع 312 عبوة قطرات علاجية وتشخيص احتياج «145 من مواطني القرية لنظارات طبية مع، عمل المقاسات المطلوبة، و160 لإجراء جراحات عيون مختلفة، تمهيدا لتسليم النظارات وإجراء الجراحات في القريب العاجل».

قوافل عنيك في عنينا

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن خدمات القوافل ضمن مبادرة عنيك في عنينا، تقدم بالمجان تماما، واتخذت الإجراءات الاحترازية، التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا.