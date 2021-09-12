قائمة تجهيزات سيارة «أودي Q8» الجديدة: سعرها زاد 25 ألف جنيه

طرحت مجموعة من الطرزات المختلفة للسيارات الملاكي الفاخرة داخل السوق المحلية موديل العام 2022، خلال الأيام القلية الماضية، ومن ضمن القائمة المطروحة طراز «أودي Q8 موديل 2022» والتي تمّ الإعلان عن قائمة أسعارها بزيادة سعرية وصلت إلى 25 ألف جنيه.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الاسعار الرسمية للسيارة الجديدة «أودي Q8 موديل 2022» خلال شهر سبتمبر الجاري، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، وذلك حسب المُعلن من الوكيل المحلي «الشركة المصرية التجارية وأتوموتيف EATC».

قائمة أسعار فئات «أودي Q8 موديل 2022» الجديدة

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المصري بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 2 مليون و20 ألف جنيه بزيادة وصلت إلى 20 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2 مليون و175 ألف جنيه بزيادة وصلت إلى 25 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك سداسي الأسطوانات V6، بسعة 3 لترات 3000 سي سي، وينتج قوة قدرها 340 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 500 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات Tiptronic.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 5.9 ثانية.

- تصل السرعة القصوى للسيارة حوالي 232 كم/ ساعة.

- يصل طول قاعدة العجلات للسيارة 3 أمتار.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 605 لترات، تزيد إلى 1755 لتر بطي المقاعد الخلفية للسيارة.

تجهيزات ووسائل للأمان

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «8 وسائد هوائية (أمامية وجانبية وستارية)، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات الكتروني ESC، مثبت ومحدد سرعة، نظام مراقبة ضغط الإطارات، مؤشر الإطارات المثقوبة».

- إضافة إلى عدة تجهيزات أخرى من بينها: «حساسات ركن أمامية وخلفية مع مساعد ركن، كاميرا 360، نظام تحكم عند نزول منحدر HDC، تعليق هوائي تكيفي، نظام تحذير عند الخروج عن الحارة المرورية LDWS، نظام الاستشعار المسبق من أودي، فرامل كهروميكانيكية، نظام تنبية ضد السرقة مع حماية من السحب، مسامير العجلات مضادة للسرقة، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، تذكير بربط حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي».