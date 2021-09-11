أسعار «أودي» 2022 الجديدة في مصر

كشف الوكيل المحلي للعلامة الألمانية «أودي» عن قائمة أسعار سيارات موديل 2022 المطروحة داخل السوق المحلي المصري، وأوضح الوكيل أن الأسعار بدأت من 890 ألف جنيه، وحتى 2 مليون و175 ألف جنيه.

وترصد «الوطن» قائمة الأسعار الرسمية المُعلنة من الوكيل المحلي لسيارات أودي في السوق المصرية، والتي جاءت كالتالي:

أودي A4 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتأتي:

- الفئة الأولى بسعر 890 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 930 ألف جنيه.

أودي A5 سبورت باك موديل 2022

تأتي السيارة ضمن سلسلة السيارات الكوبيه كبيرة الحجم، وتتوافر:

- بسعر يصل إلى 999 ألف جنيه.

أودي A6 موديل 2022

تنتمي لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، وتأتي:

- بسعر يصل إلى مليون و295 ألف جنيه.

اودي Q2 موديل 2022

تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر، وتأتي:

- الفئة الأولى بسعر 555 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 645 ألف جنيه.

أودي Q3 موديل 2022

تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي:

- الفئة الأولى بسعر 710 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 799 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 830 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 990 ألف جنيه.

أودي Q7 موديل 2022

تأتي ضمن سلسلة سيارات كروس أوفر فخمة متوسطة الحجم، وتتوافر:

- فئة واحدة بسعر مليون و575 ألف جنيه.

أودي Q8 موديل 2022

تتوافر ضمن سلسلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر فخامة من العلامة الألمانية «أودي»:

- الفئة الأولى بسعر 2 مليون و20 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 2 مليون و175 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، روجت العلامة الألمانية «أودي» لأحدث سياراتها النموذجية «غراند سفير» باعتبارها طائرة خاصة للطريق، حسب ما أفادت به الشركة في بيان سابق لها، وصممت الشركة السيارة النموذجية الكهربائية لتراعي عملية السفر الفاخر، وصمم الجزء الداخلي للسيارة على لكى يكون قادرا على التحول إلى صالة من الدرجة الأولى، عندما تكون السيارة في وضع القيادة الذاتية التي تسعى العلامة الألمانية للوصول إليها خلال السنوات القادمة، بالإضافة لإمكانية تخزين عجلة القيادة بالكامل لتوفير مساحة أكبر للسائق والراكب الأمامي.