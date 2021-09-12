الأمن يضبط تشكيلين عصابيين بالشرقية وأقراص مخدرة داخل صيدلية في كفر الشيخ

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قيام «صيدلي يعمل بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ» بتخزين كميات من الأقراص المخدرة داخل الصيدلية محل عمله لطرحها على عملائه بقصد الإتجار، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

504 قرص مخدر في صيدلية بكفر الشيخ

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع الجهات المختصة أمكن ضبط المذكور وبتفيش الصيدلية عُثر بداخلها على «504 قرص مخدر مختلفة الأنواع والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية – مبلغ مالي - هاتف محمول» وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

ضبط تشكيل عصابي بالشرقية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من القرية سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية «بدون لوحات معدنية»، وبحوزتهم «كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة» ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

ضبط 1020 قرص مخدر وبندقية وطبنجة بالمنوفية

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام شخصان، مقيمان بمحافظة المنوفية بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من محل سكنهما مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما «بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الحشيش - 1020 قرص مخدر – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما، واتخذت الإجراءات القانونية.