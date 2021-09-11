 ضبط 192 قطعة سلاح و243 قضية مخدرات وتنفيذ 85825 حكمًا خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 192 قطعة سلاح ناري، بحوزة 153متهمًا، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 85825 حكمًا قضائيًا بإجمالي 6125 محكومًا عليهم، بواقع (342) حكم جناية، و(25742) حكم حبس جزئي و(4789) حكم حبس مستأنف، و(43458) حكم غرامة، و(11494) مخالفة.

ضبط تشكيلين عصابيين و243 قضية مخدرات

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 10 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، وضبط 243 قضية مخدرات، بإجمالي 263 متهمًا ضُبط خلالها كميات كبيرة من البانجو والحشيش والهيروين والشابو، وغيرها من المواد المخدرة.

وضبطت الحملات 31 متهمًا بالبلطجة، إضافة إلى ضبط 356 دراجة نارية مخالفة، فضلًا عن إعادة 3 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

كما ضبطت الحملات 24086 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.