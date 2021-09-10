 ضبط 183 قطعة سلاح و246 قضية مخدرات وتنفيذ 84570 حكمًا قضائيًا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الحملات خلال24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 183 قطعة سلاح نارى، بحوزة 148متهما، على النحو التالى:

«17» بندقية آلية.

«2» بندقية رصاص.

«20» بندقية خرطوش.

«8» طبنجات.

«136» فردا محليا.

«190» طلقة مختلفة الأعيرة.

«20» خزينة متنوعة.

«225» قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ «84570» حكمًا قضائيًا

في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ «84570» حكمًا قضائيًا بإجمالي 5799 محكومًا عليه، على النحو التالى:

«340» حكم جناية.

«25604» حكم حبس جزئى.

«4730» حكم حبس مستأنف.

«42127» حكم غرامة.

«11769» مخالفة.

ضبط «246» قضية مخدرات

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمين، ارتكبا «8» حوادث سرقة متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط «246» قضية مخدرات، بإجمالى «265» متهمًا ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت «97,900 كيلوجرام».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «24,735 كيلوجرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «5,410 كيلوجرام».

كمية من مخدر الشابو وزنت «1,597 كيلوجرام».

كمية من مخدر البودر وزنت «1,253 كيلوجرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «3,285 كيلوجرام».

كمية من مخدر الفودو وزنت «538 جرامًا».

كمية من مخدر الآيس وزنت «120 جرامًا».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «510 جرامات».

كمية من مخدر الأفيون وزنت «5 جرامات».

«1406» أقراص مخدرة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «38» متهمًا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «29» متهمًا.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط «335» دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «25158» مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص «53» من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية «9» منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.