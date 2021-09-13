حظك اليوم برج الثور الاثنين 13-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن امرأة برج الثور، أنها لا تكترث بمشاعر الآخرين، وهذا ما يجعل الكثير من الناس غاضبين منها، كما أنه مولود يتسم بالهدوء ويتعامل بمسئولية كبيرة مع كل من حوله، وهو شخصية قيادية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو أن تنظم وتعتني بإدارة أعمالك وما تملك من مال.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الوضع الفلكي يوجه انتباهك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك العاطفي وكيفية تحديد معالمه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.