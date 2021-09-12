حظك اليوم برج الثور الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا: مستقبل واعد

مولود برج الثور لديه قوة كبيره تعزز من طاقته على الصبر بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية ومراجعتها، وقد تبدأ صفحة جديدة من حياتك والمستقبل واعد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

قد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.