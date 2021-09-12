حظك اليوم برج الحوت الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الحوت أنّه شخص محب للآخرين فهو شخص لا يتصف بالأنانية، مرهف الأحاسيس ورقيق المشاعر وجيد الطباع والخصال، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر اليوم معاكس في منزل العمل وعليك أن ترتب أولوياتك، وكن لبقا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق ورغم الضغوط فينوس بمنزل الحظ تمنحك سحرا وتأثيرا في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.