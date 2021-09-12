إحالة مخالفات التصالح في مخالفات البناء بقرية بالمنوفية إلى النيابة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وقائع مخالفات شابت ملف التصالح بالوحدة المحلية بقرية فيشا الصغرى بمركز ومدينة الباجور إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، كما قرر استبعاد رئيس الوحدة المحلية بالقرية لتقصيره في المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حفاظا على الصالح العام.

المحافظ يؤكد استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، والمتضمنة قيام بعض المواطنين بأعمال تطوير مخالفة قبل الانتهاء من قرار ملف التصالح، حيث قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ومدير الإدارة الهندسية، ونائب رئيس المدينة لشؤون القرى، عقب ورود اتصال تليفوني يفيد بوجود أعمال مخالفات قبل انتهاء قرار التصالح.

وبالمعاينة على الطبيعة، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بقيام أحد المواطنين بناحية فيشا الصغرى بالتقدم بطلب تصالح على دور أرضي ميزانين، وبعد فحص ملف التصالح الخاص به، تبين أن المخالفة عبارة عن وجود أعمدة للدور الأول علوي، وهو ما يخالف ملف التصالح.

كما تبين وجود مخالفة لأحد المواطنين حاصل على نموذج (10) مؤقت بالدور الأرضي وأعمدة وحوائط الأول علوي، وبالفحص اتضح شروعه في صب الدور الأول العلوي مخالفاً لقرار التصالح الصادر له.

وتبين أيضًا وجود مخالفة لمواطن تقدم للتصالح على دور أرضي وأول علوي فقط، وقيامه بالمخالفة قبل فحص ملف التصالح من قبل اللجنة الفنية بصب سقف الدور الثاني العلوي وكذا أعمدة الدور الثالث، وتبين أن مسطح المخالفة أكبر من 200 متر.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري، والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، مشدداً على محاسبة المقصرين.