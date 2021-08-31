محافظ أسوان يعتمد المجموعة السابعة لطلبات التصالح على مخالفات البناء

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائي للمجموعة السابعة على التوالي بهدف تطبيق منظومة التصالح على أكمل وجه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها

وأوضح محافظ أسوان، في بيان صحفي، اليوم، أن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمر وهو ما يستلزم من المواطنين الإسراع في إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة ولاسيما في ظل المهلة الجديدة التي وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على منحها لأصحاب المخالفات خلال الفترة الماضية.

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه تيسيراً على المواطنين لإنهاء ملفاتهم يتم الإستعانة باللجان الفنية التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقاً لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح.

فحص 3500 طلب تصالح على مخالفات البناء

وتابع: «تم حتى الآن فحص 3500 ملف، فيما وصلت عدد الملفات التي تم البت فيها إلى 2000 ملف، في حين جارى إستكمال فحص باقى الملفات ، بينما تم معاينة 3000 ملف من إجمالي 20 ألف و 320 طلب تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة»، وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب التصالح بإستيفاء كافة المستندات والإجراءات المطلوبة لمساعدة اللجان المختصة لأداء أعمالها على وجه السرعة بما يصب في صالحهم.

وأشار إلى أهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج ( رقم 9 ) وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من المبلغ المطلوب .

يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، تابع معدلات تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان والممول من الوكالة السويسرية للتنمية بإعتمادات 8,8 مليون فرنك سويسرى شاملة مكونات الدعم الفني ونشر الوعى حيث تم إنهاء أكثر من 90 % ومخطط تشغيله خلال العام الحالي .