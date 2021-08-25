إجراءات جديدة لإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء في القرى

تواصل الحكومة اتخاذ إجراءات للتيسير على المواطنين وإنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء بالقرى، وخاطبت التنمية المحلية، المحافظات بالالتزام بالكتاب الدوري رقم 88 لسنة 2021 بشأن قبول طلبات التصالح بنطاق القرى والاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح.

وشددت المحافظات في منشور صادر على الوحدات المحلية ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية لإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء بالقرى وهي كالتالي..

خطوات لإنجاز ملفات التصالح بالقرى

- إلزام صاحب طلب التصالح بالتوقيع على الإقرار بنفسه على أن يوقِّع اسم رباعي وبصمة على نسختين أصل.

-نسخة أصل بملف التصالح الخاص بالمواطن وتؤرشف داخل المعاملة بخطوة تقرير اللجنة الفنية نموذج 9.

- نسخة أصل بالمركز التكنولوجي.

-يقوم مدير المركز التكنولوجى بعمل ملف أرشيف احتياطي لجميع الإقرارات الموقعة من المواطنين بجهاز الحاسب الآلى الخاص به.

- في حالة السداد الفوري لقيمة التصالح يتم تسليم المواطن نموذج 10 أما في حالة التقسيط يتم التسليم بعد سداد كامل المبلغ.

-يسلم نموذج 10 باعتماد رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة دون الرجوع للديوان العام طبقا لتفويض رقم 194 لسنة 2021 وتسليمه للمركز التكنولوجى وأرشفته داخل المعاملة الخاصة بالمواطن من خلال المركز التكنولوجى ثم إنهائها وتسليم النموذج للمواطن.

-تشكيل لجنة من عضو قانوني ومالي وإدارة هندسية ومركز تكنولوجي لمراجعة الطلبات وتحديد القيم.

-مراعاة دورة العمل الخاصة بطلب التصالح وإنهاء جميع الخطوات من البرنامج بطباعة أمر الدفع ونموذج 10 من خلال الطلب لانتظام عملية التحصيل وانتهاء دورة العمل بنجاح دون تأخير.

-تحدد كل إدارة هندسية القيم وإدراجها على البرنامج بخطوة تحديد الرسوم لإمكانية تحصيلها.

- يتيح البرنامج في حالة التقسيط تحميل الأقساط المقررة على المواطن حسب قيمة وعدد الأقساط في شاشة اللجنة الفنية نموذج 9.

- عند السداد الفوري الرجاء إدراج المبلغ أمام الرسم «استكمال قيمة التصالح عن مخالفة بناء».

- ضرورة التأكد من تقدم المواطن بشهادة المتغيرات المكانية داخل ملف التصالح وإدراج صورة من إيصال سداد بملف التصالح ثم إدراج شهادة المتغيرات بعد استخراجها من وحدة المتغيرات المكانية بالمركز.

- ضرورة ترتيب وتنظيم ملف التصالح مما يساعد فى سرعة الحصول على ملف المواطن بسهولة دون تأخير.