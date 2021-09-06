محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية و«كراسي متحركة» لحالات إنسانية

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم، ضمن سلسلة لقاءات «رد الجميل»، للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد بالمحافظة ومحمد ربيع منسق «حياة كريمة»، بالمنوفية وعدد من رجال الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني.

محافظ المنوفية : المساعدات الإنسانية حق أصيل للمستحقين من المواطنين

في بداية اللقاء، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بلقائه الدوري بالحالات الإنسانية، مشيراً إلي أن تقديم تلك المساعدات حق أصيل من حقوقهم الذي تراعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم، مقدماً الشكر لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وكل من ساهم في تقديم الدعم لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة من أبناء المحافظة، مؤكداً حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع جموع المواطنين وبالأخص الحالات الإنسانية وذوي الهمم لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم فضلاً عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

محافظ المنوفية يسلم 27 كرسيًا لذوي الإحتياجات الخاصة

وسلم محافظ المنوفية 27 كرسيا كهربائيا لعدد من ذوى الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، كما صرف مساعدات مالية للحالات الإنسانية الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه، دعم من المحافظة ومشاركة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ إلى توفير سيارة ومندوب من العلاقات العامة لإصطحاب نجل أحد المواطنين ونقله لمستشفي الجامعة بشبين الكوم لتوفير الرعاية الصحية له، كما وجه لتوفير أكشاك لـ 3 مواطنين من «شبراباص، شطانوف، وكفر الغنامية»، لتوفير مصدر زرق ثابت لهم ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.

مساعدة حالات إنسانية في محافظة المنوفية

كما وجّه المحافظ إلى توفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطن من «كفر محمود»، بالباجور يعول زوجة وطفلين ويعانى من ورم سرطانى خبيث بالغدة الدرقية، كما أمر بتوفير كرسي متحرك لأرملة من ناحية شنوان بمركز شبين الكوم تعول طفلة معاقة، وكلف مدير مديرية التضامن الإجتماعي ببحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لمواطنة من ناحية سرسنا بمركز الشهداء تعاني من بتر أعلى الركبة بالطرفين السفليين، فيما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج رخصة لمحل بقالة لمواطن من ناحية بتبس مريض بإعتلال الكبد وارتفاع في ضغط الدم .

كما تضمن اللقاء صرف مساعدة مالية لمواطن من قرية «الأطراشة»، بمركز الباجور يعول طفلا مريضا بمرض نادر ولا يقدر على تحمل نفقات علاجه، كما تم صرف مساعدة مالية لمواطنة من مركز قويسنا تعول طفلة تعانى من ضمور بالمخ وشلل كلى مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة، وتم صرف مساعدة مالية لمواطن من ناحية «كفر قرشوم»، بمركز تلا يعانى من سرطان بالدم ويخضع للعلاج الكيماوي، إلى جانب صرف مساعدة مالية لشاب من مركز الشهداء مريض بورم سرطاني بالمخ، وكذا صرف مساعدة مالية لمواطنة من قرية «سلكا»، مريضة باستسقاء بالمخ، فضلا عن صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة من ناحية «ميت شهالة» كمساهمة في تجهيز عُرس إبنتها.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية في إطار مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.