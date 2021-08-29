سكرتير عام المنوفية يتابع ملفات التصالح وتطوير ترعة «السرساوية»

تفقد اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية، يرافقه وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، مساء اليوم الأحد، أعمال لجان التصالح، وذلك للاطمئنان على انضباط سير عمل اللجان المختصة لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.

تأتي الزيارة، تنفيذاً لتكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية لملف التصالح فى مخالفات البناء بنطاق المحافظة وتذليل المعوقات لسرعة إنهاء أعمال الملف الخاص بالتصالح علي الأراضي الزراعية.

السكرتير العام بالمنوفية يتابع ملف التصالح في منوف

وتابع السكرتير العام ملفات التصالح بالوحدة المحلية بقرية الحامول موجها التفتيش والمتابعة بالمحافظة وبالتنسيق مع مسئول ملف التصالح بالوحدة المحلية بفحص كافة الملفات ومدى مطابقتها على الطبيعة وأعداد تقرير بنتيجة الفحص لاتخاذ اللازم، مؤكدا على سرعة أنجاز الأعمال وتنفيذ كافة الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء ، كما تفقد السكرتير العام أحد المواقع التي تم التصالح عليها بكفر شبرا بلوله للتأكد من مطابقتها للمساحة الموجودة بالملف حفاظا على الصالح العام.

«رشاد» يتابع تطوير ترعة السرساوية بطول 750 متراً

وخلال جولته تابع السكرتير العام أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ترعة السرساوية بمدينة منوف، بطول 750 متراً، وبنسبة تنفيذ 55% وكذا تفقد أعمال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بشارع جادو والشوارع الجانبية، فيما تفقد حديقة تحيا مصر، وأبدى أعجابه بمستوى جودة الأعمال والتصميم والتنفيذ، مشدداً على سرعة نهو الأعمال لافتتاحها للمواطنين.

وفى نهاية جولته، عقد السكرتير العام اجتماعا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وبحضور رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية، مؤكداً على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات وسرعة الانتهاء من ملف التصالح، وكذا أعمال التطوير لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.