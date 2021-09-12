محافظ دمياط تتفقد موقف عزب النهضة

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية، لمتابعة حركة سيارات الأجرة، بعد نقل مواقف دمياط/ فارسكور ودمياط / الروضة ودمياط / الزرقا إلى موقف عزب النهضة المُفتتح مؤخرًا، ضمن خطة إنشاء مواقف حضارية خارج الكتلة السكنية، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وجرى نقل المواقف السبت، كما جرى تعديل خطوط سير سيارات السرفيس لخط الأعصر، ليصبح مساره من منطقة الدعايم، حتى موقف عزب النهضة وسرفيس 2، ليصبح مساره من باب الحرس إلى الموقف وأيضًا سرفيس الشعراء.

محافظ دمياط تستمع إلى مطالب السائقين

واستمعت المحافظ لمطالب السائقين، إذ ناقشتها خلال الزيارة مع مدير إدارة المرور ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وإدارة المواقف، كما وجهت بالمتابعة المستمرة للمنظومة داخل الموقف، والعمل على تنظيمها وإحكام الرقابة عليها.

وأكدت المحافظ عمل فواصل بالجزء الخاص بسيارات السرفيس لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى الموقف ومتابعة التزام السائقين، بوضع ملصقات تتضمن تعريفة الركوب، وخط السير، وتخصيص أماكن انتظار للمواطنين وأيضاً التنسيق مع إدارة المرور، لعمل مطبات صناعية أمام الموقف وتكثيف الدوريات المرورية هنالك.

منال عوض توجه بتنظيم عملية انتظار السرفيس

وفى سياق متصل وخلال وجودها بميدان الساعة، وجهت المحافظ تعليماتها لمدير إدارة المرور، بتنظيم عملية انتظار السرفيس بمحطة المنشأة أمام حديقة بنت الشاطئ، التي تضمنت مقاعد ومظلات مخصصة لذلك، مؤكدة ألا يزيد عدد سيارات السرفيس بها على 4، للحد من الوجود العشوائى لتلك السيارات بالمنطقة التى تم تطويرها بأسلوب وتخطيط حضارى يتلاءم مع مكانتها.