غلق صيدلية وضبط 1571 مخالفة دوائية وتشميع 8 مراكز دروس خصوصية بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بكفر صقر، حملة للتفتيش على إحدى الصيدليات العامة بنطاق مركز ومدينة كفر صقر.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الدوائية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة علي الصيدليات، لمنع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، وضماناً لتوفير منتج طبي آمن للمواطنين.

ضبط 1571 مخالفة دوائية

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 1571 مخالفة دوائية (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، منها أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية لا يوجد عليها تاريخ صلاحية،ط، وأدوية جدول أول وثان مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير ومحظور تداول مادتها الفعالة خارج المستشفيات تستخدم في الإجهاض، وأدوية مسجلة بوزارة الصحة تستخدم في الإجهاض محظور تداولها خارج المستشفيات، وأدوية ومستلزمات طبية متنوعة مجهولة المصدر وبدون فواتير، أدوية ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة صدر بحقها منشورات بعدم تداولها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنه 2021 بمركز شرطة كفر صقر، بالإضافة إلى تحرير مذكرة غلق إداري للصيدلية وذلك لإدارتها بدون تعيين مدير مسؤول لها.

غلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية

وفي سياق آخر، تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، من غلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية، وتفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.