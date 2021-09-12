«تحورات الفيروس خطيرة» تاج الدين: مصابي كورونا في تزايد مستمر..فيديو

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الوقائية والصحية أن مصر تمر الآن بالموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى تزايد أعداد المصابين، مطالبا بضرورة اتباع القواعد والاحتياطات الوقائية والاحترازية، وهو أمر هام للغاية: «طالما في وباء موجود على المستوى المحلي والعالمي لابد من الاستمرار باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعارف عليها».

شدد تاج الدين على ضرورة أخذ اللقاحات للمساهمة في الحد من انتشار المرض، بالإضافة لكونها تعطي نوعا من المناعة الشخصية وتنعكس على مناعة المجتمع من ناحية أخرى، بالإضافة إلى أنها تقي المصابين من المضاعفات الشديدة.

المتحورات التي تحدث بالفيروسات أمر متعارف عليه

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الوقائية والصحية، خلال مداخلة هاتفية مع باسم طبانة، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المتحورات التي تحدث بالفيروسات هو أمر متعارف عليه، فجميع المتحورات دون استثناء هو نوع من محاولات الفيروس على اختراق مناعة الإنسان، ولذلك يحدث نوعا من التحور بشكل الفيروسات، بحيث تنخدع مناعة الإنسان باعتباره فيروس جديد، فجميع أنواع الفيروسات التنفسية لها نفس طرق العدوى وطرق الوقاية.

أوضح أن خطورة فيروس كورونا المستجد، تكمن في كونه فيروسا جديدا ويتعامل معه البشر لأول مرة، فضلا عن قدرته على الانتشار بشكل أسرع وأكبر من أي فيروس آخر، وعدوى الفيروس قوية وتحوراته كثيرة، مشيرا إلى أن الفيروس العادي من الممكن أن يعدي 3 أشخاص أو 4 أشخاص، ولكن فيروس كورونا المستجد يعدي 6 أشخاص، وهي نقطة خطورة فيروس كورونا.

مرضى الالتهابات الفيروسية يلتزمون المنازل

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية والصحية أن فيروس كورونا لديه القدرة على العدوى الشديدة، كما أن أعداد المصابين بالفيروس كبيرة جدا، موضحا أن من لديه التهاب فيروسي يلتزم منزله ولا يخرج هذه الفترة، ووقت السعال أو الكحة يستخدم المناديل ويتم التخلص منها، وضرورة ارتداء الكمامة أو اتباع كافة الاجراءات الوقائية وعدم استخدام أي أدوات شخصية لأي شخص.