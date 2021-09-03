«تاج الدين»: احتمال غير مؤكد بالحد من موجات كورونا في منتصف 2022

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن العالم سيتعامل مع متحورات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وأوائل العام القادم، مستطردًا: «قد يكون هناك احتمال غير مؤكد في منتصف عام 2022 للحد من موجات فيروس كورونا وأن تقل الإصابات».

تخصيص جرعة تنشيطية ثالثة للقاحات كورونا

وتطرق مستشار رئيس الجمهورية خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «الغد»، إلى ما أثير بشأن احتمالية تخصيص جرعة تنشيطية ثالثة للقاحات كورونا، موضحًا: «هذا الأمر حقيقة مؤكدة، وأنا تحدثت فيه منذ فترة، فمثلًا كل سنة يتم تغيير تطعيم الإنفلونزا الموسمي، وهذا الفيروس مثل فيروس الإنفلونزا لأنه من ضمن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، والتغير فيها كل موجود، ومن 6 إلى 9 أشهر من بعد الحصول على اللقاحات تكون هناك حاجة إلى الحصول على تطعيم جديد أو جرعات أخرى».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: «في الواقع، الجرعات المنشطة تطعيم جديد لأن تأثير التطعيم من 6 إلى 9 أشهر انتهى ولم تعد هناك أجسام مناعية في الجسم، وبالتالي يحصل المواطن على لقاح جديد لتحفيز الجهاز المناعي للجسم لكي يكون أجسامًا مضادة ضد هذا الفيروس».

زيادة مطردة وواضحة في أعداد الإصابات

وكان مستشار رئيس الجمهورية، قد صرح بوجود زيادة واضحة ومطردة على مستوى أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مقارنة بالشهرين الماضيين يوليو وأغسطس، فيما يتعلق بالحالات التي ترصدها وزارة الصحة والسكان، أو الحالات الموجودة في المجتمع، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد الإصابات في الموجة الرابعة بسبب متحورات كورونا ليست شرطًا، وأنه تم رصد ما يقرب من 100 متحور.