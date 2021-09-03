«تاج الدين»: الإصابة بكورونا 3 مرات نادرة.. و80% من الحالات بسيطة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن تحور فيروس كورونا أمر طبيعي، لكن المهم هو عدم وجود تحورات خطيرة للغاية تغير من الشكل الإكلينيكي للمرض، موضحا أن 80% من إصابات كورونا بسيطة، وبعض المصابين لا يصابون بأي أعراض، وأشار إلى أن الإصابة بمرض كورونا 3 مرات متتالية أمر نادر الحدوث.

أعراض كورونا

وأضاف تاج الدين خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أنه بدراسة وتحليل الحالات المرضية حاليا، لا توجد تغييرات جذرية في الأعراض، ومازالت الأعراض في مجملها متشابهة مع المراحل السابقة، والفيروس سيظل موجودا لكن في صورة أخرى غير صورته الوبائية الحالية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن فيروس كورونا تنفسي ويسبب الاحتقان في الزور وارتفاع في درجات الحرارة وصعوبة في التنفس، وهناك أعراض مرضية في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والمغص، بالإضافة إلى آلام في الجسم، كما تتطور الأعراض حسب درجة الإصابة والسن.

تشابه مع أعراض البرد

ولفت تاج الدين، إلى أن أعراض كورونا متشابهة مع أعراض مرض البرد، وبالتالي يجب على المصاب بها أن يعزل نفسه ويرتدي الكمامة ويتبع الإجراءات الوقائية وعدم العطس أمام الناس، والحرص على التواجد في الأماكن جيدة التهوية وذلك إذا كان المريض مشتبها في إصابته بكورونا أو مصابا بمرض الإنفلونزا، لكن يجب أن يشخص الطبيب المعالج احتمالية الإصابة بالمرض ونسبة حدوث مضاعفات، مؤكدا أن فيروس كورونا مازال موجودا ومنتشر عالميا بتحوراته، وبالتالي يجب الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مستطردًا: «لأنها رقم واحد في الحماية من العدوى، وحضور الحفلات والتجمعات جعل الإصابات عائلية في الموجة الثالثة والموجة الرابعة كما أدى ذلك إلى زيادة أعداد المصابين من الأطفال».